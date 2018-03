Trump va dévoiler des sanctions contre la Chine, prête à riposter

Donald Trump dévoilera jeudi de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine, qu'il accuse de vol de la propriété intellectuelle au détriment des entreprises américaines, renforçant les craintes d'un grave conflit commercial mondial.



"Le président annoncera les mesures qu'il a décidé de prendre sur la base de l'enquête au titre de l'article 301 (...) sur la façon dont la Chine (...) dérobe les technologies américaines et la propriété intellectuelle", a indiqué mercredi à l'AFP Raj Shah, porte-parole de la Maison Blanche.



Donald Trump signera "un memorandum présidentiel ciblant l'agression économique de la Chine", est-il également stipulé dans son agenda officiel, donnant le ton de la démarche.



Cette nouvelle offensive protectionniste est annoncée tout juste deux semaines après qu'il a promulgué des taxes de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d'aluminium, suscitant la réprobation internationale et de profondes critiques au sein même du camp républicain.



"Nous avons des preuves particulièrement solides que la Chine utilise des restrictions telles que la nécessité de (créer des) co-entreprises (...) dans le but d'exiger un transfert technologique d'entreprises américaines au profit d'entités chinoises", a fait valoir un responsable du représentant américain au Commerce (USTR) qui a requis l'anonymat, lors d'une conférence téléphonique.



Les Etats-Unis et la Chine sont aujourd'hui des partenaires étroitement liés sur le plan économique et financier. Pour autant, l'administration Trump accuse Pékin de "concurrence déloyale", en exportant vers la première puissance du monde des biens largement subventionnés vendus à bas prix, ce qui a conduit à un colossal déficit commercial.



L'an passé, les Etats-Unis ont enregistré avec le géant asiatique un déficit pour les seuls échanges de marchandises (hors services) de 375,2 milliards de dollars en augmentation de 8,1 % sur un an. (afp)