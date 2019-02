Trump se rend au Vietnam pour un deuxième sommet avec Kim Jong Un

Le président américain Donald Trump a quitté lundi Washington à destination du Vietnam pour un sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le deuxième après celui de juin 2018 à Singapour.



"Je pense que nous aurons un sommet extraordinaire", a déclaré le président américain lors d'un évènement avec les gouverneurs du pays lundi matin, avant de quitter Washington.



Ce sommet, prévu mercredi et jeudi à Hanoï, a pour objectif de faire avancer les engagements pris par les deux dirigeants à Singapour: relations transformées, paix durable et stabilité et dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.



Le président américain a clairement indiqué que si la Corée du Nord tenait son engagement de mener à bien la dénucléarisation, "nous veillerions à ce qu'il y ait des options de développement économique", selon la Maison Blanche.



Trump semble ainsi présenter le progrès économique pour la Corée du Nord comme une récompense potentielle. "Je pense qu'il aura un pays qui établira beaucoup de records de vitesse en termes d'économie", a-t-il dit à propos de Kim Jong Un.



A cet égard, les États-Unis et leurs partenaires sont prêts, selon la Maison Blanche, à explorer les moyens de mobiliser les investissements, d'améliorer les infrastructures, de renforcer la sécurité alimentaire et bien plus encore en Corée du Nord.



Tout en espérant des résultats concrets en matière de dénucléarisation, la présidence américaine se félicite des résultats déjà obtenus depuis le Sommet de Singapour.



Elle relève que la Corée du Nord n'a pas effectué d'essais d'armes nucléaires ou de missiles depuis plus de 400 jours et s'est engagée à démanteler les installations d'enrichissement de plutonium et d'uranium.



Et en guise de bonne volonté, la Corée du Nord a libéré les derniers prisonniers américains détenus dans le pays et restitué les restes de ceux décédés pendant la guerre de Corée.