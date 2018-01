Trump s'excuse pour avoir retweeté un groupe d'extrême droite

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt à s'excuser pour avoir retweeté en novembre des vidéos anti-musulmans d'un groupe britannique d'extrême droite, ce qui avait choqué au Royaume-Uni, dans une interview à ITV dont un extrait a été diffusé vendredi.



"Si vous me dites que ce sont des gens horribles, des gens racistes, je m'excuserai certainement si vous souhaitez que je le fasse", a déclaré Donald Trump dans cette interview enregistrée jeudi en marge du Forum économique mondial de Davos et qui sera diffusée en intégralité dimanche soir.



Ces retweets de vidéos antimusulmans publiées par la vice-présidente du parti d'extrême droite britannique Britain First avaient suscité l'indignation outre-Manche, la Première ministre Theresa May étant même montée au créneau pour dénoncer "une erreur" du président américain.



A l'intervieweur qui lui fait remarquer que ces retweets ont causé "une grande anxiété et colère" au Royaume-Uni "parce que Britain First est une bande de racistes, fascistes", Donald Trump répond: "Bien sûr, je l'ignorais".



"Je ne savais rien d'eux, je ne sais rien d'eux aujourd'hui à part ce que j'en ai un peu lu", a-t-il poursuivi. "Cela a peut-être fait beaucoup de bruit au Royaume-Uni, mais pas aux Etats-Unis".



"J'ai retweeté (ces vidéos). Quand vous faites ces retweets, ils peuvent causer des problèmes parce que vous ne savez jamais qui le fait pour commencer", a ajouté le président américain. (afp)