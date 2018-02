Trump recevra Macron le 24 avril à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump recevra son homologue français Emmanuel Macron le 24 avril à la Maison Blanche, a confirmé lundi l'exécutif américain.



M. Macron aura doit droit à la première "visite d'Etat", qui comprend une cérémonie officielle et un dîner, organisée par le président américain depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017.



"Cette visite contribuera à renforcer la coopération entre les Etats-Unis et la France sur les questions économiques et diplomatiques ainsi que l'amitié entre les deux (dirigeants)", a déclaré Sarah Sanders, porte-parole de M. Trump.



A l'occasion de son déplacement aux Etats-Unis, M. Macron pourrait, selon des sources diplomatiques, faire un passage par La Nouvelle-Orléans, qui fête son tricentenaire.



Les deux dirigeants, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises, entretiennent de bonnes relations en dépit de nombre de désaccords de fond, en particulier sur la question du climat.



Le président français, qui a déploré la décision du locataire de la Maison Blanche de sortir de l'accord de Paris, a ouvertement exprimé l'espoir que son "ami" Trump change d'avis dans les mois ou les années à venir.



M. Macron lui avait déroulé le tapis rouge à Paris en juillet, le conviant à assister au défilé militaire sur les Champs-Elysées après un dîner avec son épouse la veille à la Tour Eiffel. M. Trump s'était déclaré particulièrement impressionné par le "formidable" défilé, évoquant l'idée d'en organiser un à Washington.



Lors de leur nouvelle rencontre en septembre à l'ONU, M. Trump n'avait pas tari d'éloges sur le président français, de 31 ans son cadet. "Il fait un super boulot en France. Il fait ce qui doit être fait", avait-il lancé. "Il est respecté par les Français et les Américains". (afp)