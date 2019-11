Trump promulgue la loi pro-démocratie soutenant Hong Kong face à Pékin

Donald Trump a promulgué mercredi une loi soutenant le camp pro-démocratie à Hong Kong, une décision qui ne devrait pas manquer de provoquer la colère de Pékin, engagé dans de délicates tractations commerciales avec Washington.



"Aujourd'hui j'ai promulgué en loi (...) l+'acte de 2019 sur les droits humains et la démocratie à Hong Kong+", a écrit dans un communiqué diffusé par la Maison Blanche le président américain.



Cette résolution avait été adoptée il y a quelques jours à une écrasante majorité par le Congrès et devait être signé par Donald Trump pour devenir loi. Le territoire semi-autonome de Hong Kong connaît depuis près de six mois le mouvement de contestation le plus important depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.