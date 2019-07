Trump menace de taxer le vin français et dénonce la « stupidité » de Macron

Donald Trump contre-attaque après l'adoption de la taxe Gafa. Le président américain a dénoncé vendredi la « stupidité » du président français Emmanuel Macron, menaçant de taxer le vin français en représailles à l'imposition d'une taxe française sur les géants américains du secteur des hautes technologies.



« La France vient d'imposer une taxe numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu'un devait les taxer, cela devrait être leur pays d'origine, les États-Unis », a tweeté le milliardaire américain. « Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français ! » a-t-il ajouté.



La France "mettra en oeuvre ses décisions nationales"



Son principal conseiller économique Larry Kudlow avait estimé plus tôt que cette taxe était « une très, très grosse erreur ». « Nous ne sommes pas contents que la France soit allée de l'avant avec cette sorte d'impôt sur le numérique », a déclaré Larry Kudlow sur la chaîne CNBC. La taxe dite Gafa, acronyme désignant les géants du numérique Google, Amazon, Facebook et Apple, crée une imposition des grandes entreprises du secteur non pas sur le bénéfice, souvent consolidé dans des pays à très faible fiscalité comme l'Irlande, mais sur le chiffre d'affaires, en attendant une harmonisation des règles au niveau de l'OCDE.