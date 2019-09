Trump, l'Alabama et le coup de crayon sur la trajectoire de Dorian

Nouvelle polémique à la Maison Blanche: Donald Trump a-t-il donné des informations inexactes sur la trajectoire possible de l'ouragan Dorian à travers les Etats-Unis ?



Le président américain a présenté mercredi dans le Bureau ovale une carte du National Hurricane Center (NHC) datée du 29 août représentant le parcours que devait initialement emprunter l'ouragan qui a dévasté les Bahamas.



Singularité de cette grande carte qu'il tenait à bout de bras pour mieux la montrer aux journalistes présents: un trait y avait été ajouté au crayon noir pour que l'Etat de l'Alabama soit inclus dans le "cône".



Interrogé peu après, lors d'un autre échange avec les médias, sur les raisons de cet ajout, M. Trump a esquivé: "Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas".



Le trait en apparence anodin a attiré l'attention car il renvoyait à une polémique que le milliardaire républicain a lui-même alimenté ces derniers jours.



Dimanche, dans un tweet, il affirmait, contrairement à ce qu'indiquaient les cartes du NHC, que l'Alabama faisait partie des Etats, avec la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Géorgie, qui pourraient être frappés par l'ouragan.



Quelques minutes plus tard, le bureau du National Weather Service à Birmingham, en Alabama, se fendait d'un tweet pour souligner avec force que cet Etat n'était pas sur la trajectoire de l'ouragan.



"L'Alabama ne sera pas touché par #Dorian. Nous répétons: aucun impact de l'ouragan Dorian ne sera ressenti en Alabama", avait-il martelé, précisant que la tempête passerait nettement plus à l'Est.



- Silence de la Maison Blanche -



Piqué au vif par les articles ayant mis en lumière cette inexactitude, M. Trump a décidé de ne rien lâcher et a alimenté la polémique lundi en s'en prenant à un journaliste de la chaine ABC.



"J'ai suggéré hier que (...) l'Alabama pourrait possiblement être touché, ce qui était VRAI. Ils ont en font toute une affaire...", a-t-il tweeté. "La seule chose qui intéresse les Fake News, c'est de rabaisser et de dénigrer".



Face aux interrogations provoquées par cet appendice tracé à la main sur la carte, le président américain a diffusé mercredi soir une autre carte, datée du 28 août et réalisée par le "South Florida Water Management Office".



Cette carte compile de très nombreux modèles de prévision: l'écrasante majorité d'entre eux passent par la Floride, quelques uns par l'Alabama. Au bas de la carte, une inscription: "Ce graphique est un complément mais ne remplace pas les avis du NHC".



Pour Donald Trump, elle est la preuve qu'il avait raison.



"Voici la trajectoire prévue de l'ouragan à ses débuts. Comme vous pouvez le voir, presque tous les modèles prédisaient qu'il allait traverser la Floride et frapper aussi la Géorgie et l'Alabama", a-t-il écrit. "J'accepte les excuses des Fake News!",a -t-il ajouté.



Coup de bluff du président ? Initiative d'un collaborateur zélé soucieux de justifier, a posteriori, les tweets de ce dernier ? Mercredi en fin de journée, la Maison Blanche n'avait donné aucune explication sur les raisons du mystérieux coup de crayon ou sur l'identité de son auteur.