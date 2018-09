Trump fait rire l'ONU en vantant le meilleur bilan de l'Histoire américaine

Donald Trump a fait rire les dirigeants de la planète réunis à l'ONU en vantant, à la tribune de l'Assemblée générale, son propre bilan, le meilleur à ses yeux dans l'Histoire des Etats-Unis.



Rappelant avoir évoqué il y a un an, lors de cette même grand-messe annuelle des Nations unies, "les menaces auxquelles est confronté notre monde", le président américain a expliqué vouloir "partager les progrès extraordinaires qui ont été faits".



"En moins de deux ans, mon administration a accompli plus que quasiment toute autre administration dans l'Histoire de notre pays", a-t-il lancé.



Probablement moins habitués que les Américains aux satisfecits et superlatifs que s'octroie à longueur d'interventions publiques le milliardaire républicain, plusieurs membres de l'assistance -- chefs d'Etat et de gouvernement, ministres, ambassadeurs des 193 pays membres de l'organisation mondiale -- ont alors souri.



Pause de Donald Trump. "C'est tellement vrai", a-t-il insisté, provoquant à ce moment-là des rires plus francs.



"Je ne m'attendais pas à cette réaction, mais ça va", a-t-il ajouté en souriant lui-même. Avant d'enchaîner avec la longue liste de ce qu'il considère être ses succès.