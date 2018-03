Trump exclut de reculer sur la hausse des droits de douanes sur l'acier et l'aluminium

Le président américain Donald Trump a exclu, lundi, de reculer sur sa décision annoncée d'imposer des droits de douane sur les importations de l'acier et de l'aluminium, en dépit des critiques de pays étrangers et de membres de Congrès de son propre parti.



"Nous ne reculerons pas", a-t-il déclaré à la presse, lors d'une réunion à la Maison Blanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ajoutant, toutefois qu'il ne s'attendait pas à une guerre commerciale à la suite de cette décision.



La réaction du président Trump intervient après qu'une porte-parole du président de la Chambre des représentants, le républicains Paul Ryan, a déclaré que ce dernier était "extrêmement inquiet" des conséquences d'une guerre commerciale et a exhorté la Maison Blanche à ne pas faire aboutir son plan.



La voix de Ryan s'ajoute à celles d'autres sénateurs et représentants républicains qui ont également critiqué la décision attendue de Trump.



M. Trump a également indiqué que les Etats-Unis ont eu un "très mauvais accord" avec le Mexique et le Canada dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ajoutant que les nouveaux tarifs pourront être retirés si un nouvel accord est signé.



"Nous avons de grands déficits avec le Mexique et le Canada. L'Alena, qui est en cours de renégociation en ce moment même, a été un mauvais accord pour les Etats-Unis", a-t-il déclaré sur Twitter.



"Les taxes sur l'acier et l'aluminium seront retirées uniquement si un nouvel accord juste de l'Alena est signé", a-t-il ajouté.



Cette déclaration du président américain intervient alors qu'un 7e round de renégociation de l'Alena prend fin lundi à Mexico en présence du représentant américain au commerce, Robert Lighthizer et de ses homologues mexicain et canadien.