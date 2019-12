Trump et les démocrates parviennent à un compromis sur l'accord de libre-échange USA-Mexique-Canada

Le président américain Donald Trump et l'opposition démocrate ont annoncé mardi avoir conclu un accord ouvrant la voie à la ratification prochaine de l'accord de libre échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA).



Ce compromis sur la nouvelle mouture de cet accord procure une victoire au Locataire de la Maison Blanche sur une priorité législative de premier plan. "Le grand projet de loi commerciale USMCA est prometteur. Ce sera le meilleur et le plus important accord commercial jamais conclu par les États-Unis. Bon pour tout le monde - agriculteurs, fabricants, énergie, syndicats - un soutien formidable. Surtout, nous mettrons enfin fin au pire accord commercial de notre pays, l'ALENA!", s’est félicité sur Twitter le président Trump.



Le compromis atteint par les deux parties est censé renforcer les dispositions d'application des lois du travail et apporter d'autres changements que les démocrates avaient demandés comme condition pour soumettre l'accord États-Unis-Mexique-Canada à un vote au Congrès.



Le président Trump et les législateurs républicains ont critiqué à plusieurs reprises la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et ses collègues ces dernières semaines pour ne pas avoir ratifié l’USMCA. Les démocrates du Congrès ont fait valoir que les révisions ne comportaient pas suffisamment de conditions d'application pour protéger les syndicats et les droits des travailleurs au Mexique.



Les hauts responsables commerciaux des États-Unis, du Mexique et du Canada devraient se réunir mardi à Mexico pour une cérémonie de ratification de l’accord, selon les calendriers des trois gouvernements nord-américains.