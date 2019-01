Trump et Pelosi ferraillent autour du discours sur l'état de l'Union

Le président américain Donald Trump a concédé mercredi qu'il ne prononcerait pas la semaine prochaine devant le Congrès le traditionnel discours sur l'état de l'Union, dernier dommage collatéral en date du plus long "shutdown" de l'histoire américaine.



Ira-t-il? N'ira-t-il pas? Le bras de fer autour de cette impasse budgétaire a tourné à une guerre des nerfs teintée de vaudeville entre le républicain et la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.



"Nancy Pelosi a annulé le discours sur l'état de l'Union parce qu'elle ne veut pas entendre la vérité, elle ne veut pas que les Américains entendent ce qu'il se passe", a déclaré Donald Trump à des journalistes.



La Maison Blanche "envisage des alternatives", a-t-il ajouté sans autre précision. "Nous annoncerons ce que nous ferons".



En réalité, la dirigeante démocrate n'a pour l'instant que reporté ce discours, au départ prévu le 29 janvier et qui doit rassembler notamment le gouvernement et les parlementaires. Elle affirme qu'il serait trop dur d'y assurer la sécurité à cause du "shutdown", qui paralyse une partie des administrations fédérales depuis le 22 décembre.



Au coeur de leur conflit se trouve le mur que veut ériger Donald Trump à la frontière avec le Mexique, et pour lequel il réclame plus de cinq milliards de dollars. Les démocrates, vent debout contre cette initiative, refusent de signer un compromis budgétaire sur cette base.



Faute d'accord, quelque 800.000 employés fédéraux sont au chômage forcé ou contraints de travailler sans solde car leurs emplois sont jugés essentiels.



Sans compter les nombreux sous-traitants dont les emplois dépendent directement du gouvernement et qui ne seront pas, à la différence des fonctionnaires, payés rétroactivement.



Le Sénat doit examiner jeudi deux projets de loi concurrents visant à débloquer les administrations fédérales, mais aucun ne devrait obtenir la majorité des voix.