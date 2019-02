Trump et Kim pourraient discuter de la déclaration de fin de guerre de Corée (Pompeo)

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré jeudi que le président américain, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, pourraient discuter de la possibilité de mettre officiellement fin à la guerre de Corée lors de leur prochain sommet.



Dans une interview accordée à Fox News à Varsovie, en Pologne, le chef de la diplomatie américaine a souligné que son «équipe se redéploiera en Asie d'ici un jour ou deux pour poursuivre les discussions sur tous les éléments qui avaient été examinés à Singapour.



Il a ajouté que les deux parties ont non seulement discuté de la dénucléarisation, mais également de la création de mécanismes de sécurité et de paix dans la péninsule coréenne.



Donald Trump et Kim Jong-un doivent se rencontrer les 27 et 28 février à Hanoi, au Vietnam, pour discuter du démantèlement du programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord.



Une déclaration de fin de guerre est une concession essentielle demandée par la Corée du Nord en contrepartie de la dénucléarisation à laquelle elle s'est engagée lors du premier sommet tenu à Singapour en juin de l’année passée.