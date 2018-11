Trump envisage de nommer la porte-parole de sa diplomatie ambassadrice à l'ONU

Alors que plusieurs médias américains ont rapporté qu'il lui avait proposé ce poste et qu'une annonce serait imminente, le président américain a déclaré que sa nomination était "sérieusement envisagée".



"Elle est excellente, elle est à nos côtés depuis longtemps, elle nous soutient depuis longtemps", a-t-il ajouté devant la presse.



Il a précisé qu'il prendrait "probablement" sa décision la semaine prochaine sur la personnalité appelée à succéder à Nikki Haley, l'actuelle ambassadrice aux Nations unies qui a annoncé début octobre sa démission à la surprise générale. Cette dernière doit rester en poste jusqu'à la fin de l'année et celui ou celle qui la remplacera devra voir sa nomination confirmée par le Sénat.



"Nous avons beaucoup de personnes qui veulent ce boulot, beaucoup de gens bien", a assuré Donald Trump, qui avait par le passé cité les noms de Dina Powell, ex-membre du Conseil de sécurité nationale, et de sa propre fille et conseillère Ivanka Trump -- tout en reconnaissant qu'il serait "accusé de népotisme" s'il la nommait.



Diplômée en journalisme de la Columbia University, Heather Nauert, 48 ans, a fait ses armes à la télévision sur la chaîne ABC et surtout à Fox News avant d'être nommée porte-parole de la diplomatie américaine en avril 2017, sans avoir aucune expérience politique.