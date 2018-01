Trump appelle à une "action décisive" contre les talibans après l'attentat de Kaboul

Le président américain Donald Trump a appelé samedi à une "action décisive" contre les talibans, qui ont revendiqué un attentat à l'ambulance piégée ayant fait au moins 95 morts et 158 blessés à Kaboul.



"Je condamne le méprisable attentat à la voiture piégée perpétré à Kaboul aujourd'hui, qui a tué des dizaines de civils innocents et en a blessés des centaines", a déclaré M. Trump dans un communiqué. "Maintenant, tous les pays doivent mener une action décisive contre les talibans et les infrastructures qui les soutiennent".