Trump annonce que "l'essentiel" des négociations avec Tokyo interviendra après les élections de juillet au Japon

Les Etats-Unis et le Japon ont "beaucoup avancé" dans leurs discussions commerciales mais "l'essentiel" des négociations interviendra après les élections prévues en juillet au Japon, a annoncé, dimanche depuis Tokyo, le président américain Donald Trump.



"Nous avons beaucoup avancé dans nos négociations sur le commerce avec le Japon. L'agriculture et le boeuf sont de très grands enjeux. L'essentiel attendra après les élections de juillet et je m'attends à de gros chiffres!", a écrit M. Trump dans un Tweet, faisant allusion aux sénatoriales japonaises de cet été.



A l’entame de sa visite officielle au Japon, le président américain Donald Trump a appelé samedi Tokyo à des relations commerciales "plus justes" avec son pays.



"Le Japon a eu un avantage considérable pendant de très nombreuses années (…) mais cela va devenir un peu plus juste", a –t-il affirmé lors d’une réunion avec de grands patrons japonais, en faisant allusion aux discussions en cours pour parvenir à un accord bilatéral entre les première et troisième économies du monde.



Des discussions se sont tenues samedi soir, en marge de cette visite, entre le ministre japonais de l'Economie, Toshimitsu Motegi, et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. A l'issue de ces discussions M. Motegi a affirmé devant la presse "un approfondissement" de la compréhension mutuelle entre les deux parties "sans que cela signifie que leurs positions soient en parfaite harmonie".



"Nous avons convenu qu'il nous fallait faire des efforts pour parvenir prochainement à un accord (...) mais je ne pense pas que nous le signerons le 27 mai", a ajouté le ministre japonais.



Donald Trump, qui a reporté la semaine dernière de six mois l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les importations de voitures japonaises et européennes, a toutefois déclaré que la dépendance des Etats-Unis envers l'industrie automobile étrangère représentait une menace pour la sécurité nationale américaine.