Trump a proposé à Poutine une rencontre à la Maison Blanche (Kremlin)

Donald Trump a appelé le 20 mars Vladimir Poutine pour le "féliciter" de sa réélection pour un quatrième mandat à la tête de la Russie et l'idée d'une rencontre prochaine avait été discutée. Aucun lieu possible n'avait été alors évoqué.



"Au cours de leur entretien téléphonique, c'est Trump lui-même qui a proposé une rencontre", a déclaré le conseiller du Kremlin Vladimir Ouchakov à la presse. "Trump a proposé d'organiser cette rencontre à Washington, à la Maison Blanche", a-t-il précisé.



"Mais ensuite, nos relations bilatérales se sont détériorées une nouvelle fois" avec les expulsions réciproques des diplomates liées à l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en Angleterre, a ajouté M. Ouchakov.



Selon lui, depuis le 20 mars il n'y a eu "aucune discussion concrète concernant les délais de la rencontre".



"Nous aimerions croire que les mesures prises par les Américains sur la base des accusations gratuites seront levées et que nous pourrons entamer un dialogue constructif et sérieux", a souligné M. Ouchakov.



Depuis l'appel du 20 mars, Donald Trump a validé l'expulsion de 60 "espions" russes, la plus importante expulsion de diplomates russes en poste aux États-Unis, en réponse à l'empoisonnement avec un agent innervant de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia en Grande-Bretagne, pour lequel Londres accuse Moscou.



La Russie, qui nie toute responsabilité dans cet empoisonnement et dénonce "une provocation" et "une campagne antirusse", a répondu par une expulsion similaire.