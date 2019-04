Trump à l'annonce de l'ouverture de l'enquête russe : "Je suis foutu"

Lorsque le procureur spécial Robert Mueller a été nommé en mai 2017 pour enquêter sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump, ce dernier a réagi en se disant "foutu", selon le rapport sur l'enquête russe rendu public jeudi.



"Oh mon Dieu. C'est terrible. C'est la fin de ma présidence. Je suis foutu", a réagi le président américain dans le Bureau ovale de la Maison Blanche le 17 mai 2017, quand son ministre de la Justice de l'époque, Jeff Sessions, lui a appris la nomination du procureur spécial.



Donald Trump "s'est écroulé dans son fauteuil", précise le rapport du procureur Mueller, qui s'appuie ici sur des notes prises par le directeur de cabinet de M. Sessions.



Le président s'en est ensuite pris à Jeff Sessions, lui reprochant, avec colère, de ne pas l'avoir "protégé".



"Comment t'as pu laisser faire ça Jeff???", a demandé M. Trump. "Tout le monde me dit que si vous avez un de ces procureurs spéciaux, ça vous gâche la présidence. Ça prend des années et des années, je ne pourrai rien faire. C'est la pire chose qui me soit arrivée".



Jusqu'à son limogeage en novembre 2018, Donald Trump n'a cessé de reprocher à son ministre de la Justice de s'être récusé de l'enquête russe.



C'est son adjoint, Rod Rosenstein, qui était chargé de la superviser.



Toujours selon le rapport, en juin 2017, le président américain a "ordonné" au chef des services juridiques de la Maison Blanche, Don McGahn, d'accuser Robert Mueller de "conflits d'intérêts" et de demander "sa révocation". M. McGahn a refusé de s'y plier, écrit le procureur spécial dans son rapport.