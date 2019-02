Trump: Kim Jong Un doit faire un geste "significatif" pour une levée des sanctions

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que le leader nord-coréen Kim Jong Un devrait faire un geste "significatif" pour espérer une levée des sanctions pesant sur son pays en raison de son programme nucléaire.



"Je n'ai pas levé les sanctions. J'adorerais pouvoir le faire mais pour cela il faut qu'il y ait quelque chose de significatif de l'autre côté", a déclaré M. Trump à moins d'une semaine de son deuxième sommet, prévu à Hanoi, avec l'homme fort de Pyongyang.



"Le président Kim et moi-même avons de très bonnes relations, je ne serais pas surpris de voir quelque chose aboutir", a-t-il ajouté, sans autres précisions.



"Je pense que nous allons faire beaucoup de progrès", a-t-il encore dit. "Je ne pense pas que ce sera la dernière rencontre".



A l'issue de leur sommet à Singapour en juin, MM. Trump et Kim avaient signé une déclaration vague en faveur de "la dénucléarisation de la péninsule coréenne", mais aucun progrès tangible n'a été réalisé depuis.



Les deux hommes doivent se retrouver à Hanoi les 27 et 28 février.