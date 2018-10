Trump: Khashoggi a peut-être été tué par des "éléments incontrôlables"

Le président américain Donald Trump a évoqué lundi la possibilité que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu depuis qu'il s'est rendu au consulat saoudien à Istanbul, ait été tué par "des éléments incontrôlables".



"Le roi (d'Arabie saoudite) a fermement nié avoir connaissance de quoi que ce soit", a indiqué M. Trump, qui a par ailleurs annoncé que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo quitterait Washington pour l'Arabie saoudite dans la matinée.



"Je ne veux pas spéculer à sa place mais il m'a semblé que, peut-être, cela pourrait être le fait d'éléments incontrôlables. Qui sait?", a ajouté M. Trump depuis les jardins de la Maison Blanche.



"Je lui ai dit: +c'est très important, le monde entier regarde. Il est important que toute la lumière soit faite+", a poursuivi le président américain, évoquant sa conversation téléphonique avec le roi



"Il a catégoriquement nié. Tout ce je peux dire c'est relater ce qu'il m'a dit", a-t-il encore dit.



Plus tôt dans la matinée, il avait évoqué cet échange dans un tweet.



"Je viens de parler au roi d'Arabie saoudite qui dit tout ignorer de ce qui a pu arriver à +notre citoyen saoudien+ (...) J'envoie immédiatement notre secrétaire d'Etat pour rencontrer le roi", avait-il écrit.



L'Arabie saoudite dément catégoriquement toute implication dans la disparition du journaliste, un critique du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui collaborait notamment avec le Washington Post et vivait aux Etats-Unis depuis 2017.



Jamal Khashoggi n'a plus été vu depuis qu'il s'est rendu le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul pour y effectuer une démarche administrative.



Selon des responsables turcs, Jamal Khashoggi y a été assassiné par des agents saoudiens.



Le président américain, un grand allié de l'Arabie saoudite, a pour la première fois pendant le week-end estimé possible une implication de Ryad dans sa disparition et a menacé le royaume wahhabite d'"un châtiment sévère".



Les autorités turques doivent fouiller lundi le consulat saoudien à Istanbul, deux semaines après la disparition de Jamal Khashoggi.