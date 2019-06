Trophées de l'Africanité : le président du Niger Mahamadou Issoufou honoré à Marrakech

Le président Issoufou, représenté par l’ambassadeur du Niger à Rabat, Salissou Ada, s’est vu ainsi décerner le Trophée d’honneur pour avoir donné le coup d’envoi des travaux d’un barrage sur le fleuve du Niger, sachant que la construction de cet ouvrage hydraulique, abandonnée en 2013, doit permettre d’étendre l’agriculture irriguée et de répondre aux pénuries récurrentes d’électricité.



Le "Trophée de l’Africanité" a été également remis à Mmes Touria Ikbal, pour son ouvrage "la Burda au désert" qui rend hommage aux valeurs spirituelles du soufisme à travers des tableaux et des textes, à Nadia Zad, pour son projet dédié à la production de la spiruline, dont les bienfaits sur la santé de l’être humain sont incontestables, et à Diari N’Dyaye, journaliste et militante mauritanienne pour la cause féminine, qui est également présidente-fondatrice de l’ONG "EDFE" (Ensemble pour le Développement de la Femme et de l’Enfant).



Ce Trophée a été aussi attribué à MM. Ali Ouhmid, président-fondateur de la Cour Africaine d’Arbitrage et de Médiation, créée le 6 avril dernier à Marrakech, à Abdelhakim Driouch, président de l’Olympic Club de Youssoufia pour son dévouement en faveur de la cause sociale et sportive au profit des jeunes de la ville de Youssoufia, à Bertin Léopold Kouayep, conférencier international et militant actif pour le rapprochement culturel entre le Maroc et le Cameroun, à Hamza Zreimek, animateur bénévole avec plus de 200 conférences à son actif dans les universités et écoles supérieures pour les jeunes du Maroc, et à Al Moubarak Al Haji Tiekoura, président de la Confédération des Elèves, Etudiants et Stagiaires Africains Etrangers au Maroc (CESAM-Marrakech).



Dans des mots de circonstance, les lauréats ont tenu à exprimer leurs remerciements à la Fondation "Trophée de l'Africanité" qui œuvre en faveur du développement de l’Afrique et de la consolidation de la solidarité dans le Continent.



Depuis leur mise en place en 2014, les "Trophées de l’Africanité" ont récompensé plus d’une centaine de personnalités issues du monde socio-économique ou des diplomates, ambassadeurs ou encore de hautes personnalités du monde politique favorisant l’excellence du leadership africain au service du renforcement du partenariat et des échanges Sud-Sud dans un véritable esprit de fraternité et de solidarité.



Ils ont pour principe de rendre un vibrant hommage aux différentes initiatives socio-économiques ou culturelles en Afrique et de contribuer à mettre en exergue la créativité des acteurs africains et leur mobilisation constante au service du Continent et de la population africains.



Les Trophées de l’Africanité, désormais reconnus sur la scène internationale, sont un couronnement des efforts d’un engagement personnel ou communautaire dans le but d’améliorer les conditions sociales et humaines en Afrique.



A travers ces Trophées, prix inédit dans le Continent, la Fondation témoigne sa reconnaissance et son soutien aux initiatives qui contribuent à créer un cadre vertueux à la médiation, aux actions culturelles et socio-économiques, au développement humain, aux bonnes pratiques de la gouvernance et de la justice économique en hommage à la tradition africaine et à la sagesse du vivre-ensemble.