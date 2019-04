Trophée Hassan II et Coupe Lalla Meryem de Golf: victoire des teams de l'Américain Kitayama et de la Suédoise Haglund

Aux côtés des amateurs Jason Gorman Scott Burell et Mohamed Gorman, le team Kitayama a eu le dernier mot avec un score total de (-19). Il a devancé d'une unité le team composé du professionnel Edoardo Molinari avec Sara Elbaissi, Mohamed Yassine Rafi et Amine Malik Elbaissi (-18) et le team du professionnel David Horsey avec Gurbax Singh, Satnam Kaur et Rankeep Singh (-18).



Dans le Pro-Am comptant pour la 25è Coupe Lalla Meryem, l'équipe composée de SAR le Prince Moulay Rachid, d'Omar Lahjomri et de Karim Guessous, aux côtés de Haglund s'est imposée avec un score total de (-20). Elle a été suivie de l'équipe de la professionnelle Kylie Henry, avec Fahim El Idrissi, Mohamed Tazi et Khalid Loualid (-18) et l'équipe de la professionnelle Sarah Schober, aux côtés de Craig calcasola, Mounir Doghmi et Stephane Grizot (-17).



Le 46è Trophée Hassan II et la 25è Coupe Lalla Meryem, qui se tiennent du 22 au 28 avril au mythique Royal golf Dar-Esalam sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, sont devenues les événements à ne pas manquer pour les férus de la petite balle blanche. Les épreuves du Trophée Hassan II connaîtront la participation de 156 joueurs de différentes nationalités, alors que la Coupe Lalla Meryem rassemblera 126 golfeuses.