Trois personnes légèrement blessées dans un incendie sur un campus universitaire à Lyon

Trois personnes ont été légèrement blessées dans un incendie qui s'est déclaré jeudi sur un campus universitaire à Lyon, Sud-est de la France.



« L'explosion de trois bouteilles de gaz suivie d'un spectaculaire incendie sur le toit d'un bâtiment universitaire jeudi, a fait trois blessés légers et provoqué l'évacuation du campus de la Doua, à Villeurbanne dans la banlieue de Lyon», rapportent les médias français.



Des images tournées par des témoins et postées sur les réseaux sociaux ont montré de spectaculaires explosions, suivies de hautes flammes, puis d'une épaisse fumée noire.



Les bouteilles de gaz avaient été entreposées sur le toit du bâtiment par une entreprise de travaux publics, qui y effectuait des travaux d'étanchéité.



L'université de Lyon I a indiqué sur Twitter que l'incendie avait entraîné l'évacuation du périmètre, "notamment de la bibliothèque des sciences, et nécessité l'intervention des pompiers, des forces de police et du Samu".



La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a adressé son soutien "à l'université Lyon I et aux équipes de l'entreprise de travaux, victimes d'un incendie accidentel" sur le campus".



L'université de Lyon 1 est spécialisée dans le domaine scientifique et son campus est fréquenté par quelque 800 personnes.



Les causes de cette explosion sont encore inconnues, selon les médias.