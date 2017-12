Trois nouvelles lois signées samedi en direct par Emmanuel Macron

C'est l'une des nouveautés de ce quinquennat. Emmanuel Macron signera samedi à 16 h 30, sous l'œil des caméras, trois lois récemment votées, en présence du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, a annoncé l'Élysée, un cérémonial déjà adopté pour les trois premières lois du quinquennat. De retour après quelques jours de vacances, il doit parapher officiellement la loi de finances pour 2018, la loi de financement de la Sécurité sociale et la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures.



S'inspirant d'une habitude des présidents américains de signer les lois au sein de la Maison- Blanche, le chef de l'État avait inauguré cette mise en scène en septembre en signant en direct, dans son bureau de l'Élysée, la loi de moralisation de la vie politique, puis les ordonnances travail et enfin le 30 octobre la loi antiterroriste qui a pris le relais de l'état d'urgence. Les dernières fois, il était entouré des ministres concernés, avec successivement Nicole Belloubet (Justice), Muriel Penicaud (Travail) et Gérard Collomb (Intérieur) ainsi que du porte-parole du gouvernement, alors Christophe Castaner. (afp)