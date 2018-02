Trois jours après sa défaite à Madrid, le Paris SG bat Strasbourg 5-2

Trois jours après sa défaite au Real Madrid en Ligue des champions, le Paris SG a largement battu Strasbourg (5-2) lors de la 26e journée du Championnat de France, samedi, au Parc des Princes, repoussant son dauphin Monaco à 12 points.



Les Parisiens, menés sur un but rapide d'Aholou, ont ensuite réussi un festival offensif grâce notamment à Draxler (10) et Di Maria (23), qui n'avaient pas joué à Madrid, alors que Cavani, sorti en cours de rencontre en Espagne, a lui réussi un doublé.



Entre temps, Neymar avait également inscrit un but (23).



Draxler, Di Maria, Cavani buteurs... Ce succès a également consacré le retour du capitaine Thiago Silva, scotché sur le banc mercredi soir au stade Santiago-Bernabeu, et auteur d'une performance convaincante, comme le milieu Thiago Motta, entré en cours de rencontre et qui ne figurait même pas dans le groupe à Madrid.



Cette défaite en Espagne avait été suivie par quelques commentaires sévères des joueurs, alors que les compagnes de Thiago Silva et Angel Di Maria avaient fustigé les choix de l'entraîneur Unai Emery sur les réseaux sociaux.



"Tout le monde est derrière le coach, a lancé le milieu de terrain Lassana Diarra, après le match sur Canal plus. On gagne ensemble, on perd ensemble."



Les Strasbourgeois, victorieux au match aller (2-1) le 2 décembre, ont eux peut-être laissé passer une occasion de réaliser un exploit retentissant au Parc des Princes. Ils ont ouvert le score par Aholou (6) puis sont revenus au score grâce à Bahoken (3-2, 67). Mais à chaque fois, les Parisiens ont pu compter sur le talent de leurs individualités pour s'échapper et éloigner les doutes qui planaient au-dessus du parc des Princes.



Vendredi, Monaco s'est imposé 4-0 devant Dijon pour consolider sa deuxième place, avec quatre points d'avance sur Marseille, le 3e qui clôturera la journée dimanche en accueillant Bordeaux (20h00 GMT).



Mercredi, le PSG s'était incliné 3 à 1 devant le Real Madrid en 8e de finale aller de la C1. (afp)