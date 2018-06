Triplé de Ronaldo qui prend la tête du classement des buteurs du Mondial-2018

Auteur d'un triplé face à l'Espagne vendredi, le Portugais Cristiano Ronaldo s'est installé en tête du classement des buteurs du Mondial en Russie, devenant au passage le quatrième joueur à marquer dans quatre Coupes du monde consécutives.



"CR7" a ouvert le score sur penalty (4e) lors du choc de la phase de poules, profité d'une faute de mains de David De Gea (44e) puis signé un coup franc de toute beauté (88e) pour détrôner le Russe Denis Cheryshev du trône du meilleur buteur.



L'attaquant du Real Madrid a marché vendredi dans les pas des Allemands Miroslav Klose et Uwe Seeler, ainsi que du Brésilien Pelé, les trois joueurs qui ont, avant lui, marqué dans quatre Mondiaux consécutifs.



Lors du choc de vendredi en forme de derby ibérique, l'attaquant de la "Roja" Diego Costa s'est lui aussi illustré en inscrivant un doublé.



Plus tôt dans la journée, le défenseur central uruguayen José Maria Gimenez était devenu le premier buteur non russe du Mondial-2018, après sa tête rageuse qui a offert in extremis la victoire à l'Uruguay face à l'Egypte (1-0).







Voici le classement des buteurs du Mondial-2018 de football à l'issue des matches joué vendredi:







3 buts: Ronaldo (Portugal)



2 buts: Cheryshev (Russie), Diego Costa (Espagne)



1 but: Dzyuba (Russie), Gazinskiy (Russie), Gimenez (Uruguay), Golovin (Russie), Nacho (Espagne)