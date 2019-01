Très forte explosion dans le 9e de Paris: 12 victimes en urgence absolue

Au moins 36 personnes, dont 12 en urgence absolue ont été blessées dans une très violente explosion qui a secoué la rue de Trévise, située dans le 9e arrondissement de Paris. Des équipes de secours quadrillent le secteur et deux hélicoptères se sont posés sur la place de l'Opéra afin de prendre en charge les victimes.



Trois pompiers sont également en état d'urgence absolue.



La préfecture de police de Paris a demandé aux habitants et aux usagers d'éviter le secteur. Le Premier ministre, Edouard Philippe, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se sont rendus sur place.



Un incendie dans un commerce s'est déclenché, suivi d'une forte explosion, précise la préfecture de police. Pour l'instant, la piste d'une fuite de gaz est privilégiée pour expliquer le sinistre. Des vitrines des magasins alentour ont été soufflées et la face de l'immeuble ravagée.