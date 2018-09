Trek des Gazelles au Maroc : la randonnée du cœur pour soutenir les enfants atteints du cancer

Organisé par l'association française '’Trek des Gazelles’’, cet événement sportif et solidaire 100 % féminin, qui en est à sa quatrième édition, se déroulera en deux étapes : Ifrane, du 15 au 19 octobre et Essaouira du 29 octobre au 2 novembre.



Ses bénéfices vont permettre de financer diverses actions comme l’accessibilité aux loisirs pour les enfants malades, la recherche et la formation du personnel médical, ont indiqué, jeudi, les organisateurs lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement, tenue au siège de la représentation à Paris de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT).



L’événement Trek des gazelles est né de l’envie de réunir des femmes venues de tout horizon autour d’une cause essentielle, dans une aventure sportive et humaine; une randonnée itinérante exprimant des valeurs de solidarité et d’espoir; un événement sportif sans le moindre esprit de compétition, affirme Mélanie Salgues, fondatrice du Trek des Gazelles, pour qui le but ultime de cette initiative hautement humanitaire est de soutenir les enfants atteints de cancer.



'’L’idée d’organiser ce genre de randonnée sportive et humanitaire émane d’une expérience personnelle avec le cancer qui a emporté un être cher à mon cœur après un combat courageux contre la maladie, C’est une randonnée du cœur pour aider et soutenir les enfants privés de la mobilité’’, a-t-elle confié à la MAP.



Pour elle, le choix porté sur le Maroc s’explique par le coup de cœur ressenti pour ce pays au riche patrimoine naturel et culturel et qui dispose de tous les atouts permettant de découvrir, à travers la randonnée, l’art de vivre, la culture, la population et la nature.



Elle s’est également félicitée de l’engouement pour cet événement qui voit augmenter d’année en année le nombre de participantes, ajoutant que cette année son association a dû mettre en place deux sessions pour pouvoir satisfaire la demande. Elle a fait état dans ce contexte d’une liste d’attente forte de 400 personnes.



''C’est donc 250 femmes, en provenance des quatre coins du monde, qui vont se rendre au Maroc pour soutenir une noble cause celle des enfants atteints du cancer à travers des journées de loisir qui leur seront offertes ainsi qu’à leurs familles, la collaboration avec des maisons de la vie ou encore le soutien financier à la recherche médicale en collaborant avec un organisme franco-africain’’, a-t-elle dit.



Dans une déclaration similaire, Myriam Sènes, l’une des ambassadrices du Trek des Gazelles a exprimé sa fierté de prendre part et de se mobiliser pour ce genre d’initiative, affirmant que sa première participation fut une véritable révélation. ''Il s’agit d’une marche pour une cause humaine qui nous offre l’occasion de faire preuve d’altruisme, de solidarité pour apporter un brin de joie et une bouffée d’oxygènes aux enfants malades’, a-t-elle dit.



Le Directeur de l’Office national marocain du Tourisme pour la France, Khalid Mimi a affirmé, dans un mot de bienvenue, que le Maroc est très porteur sur l’encouragement de ce genre d’événement à la dimension hautement solidaire et humanitaire et qui véhicule un message de partage, d’échange et de solidarité, affirmant que l’ONMT accompagne ce type d’initiatives dès lors qu’elles apportent une plus-value pour le pays.



Il s’est également félicité du choix porté cette année sur Essaouira, une ville multiculturelle portée sur l’art et la culture. Essaouira est aussi connue par la dynamique de sa société civile particulièrement ses coopératives féminines qui apportent énormément sur le plan économique et social, a-t-il indiqué. Cette ville, a dit le représentant de l’ONMT, également connue pour son rayonnement international, est une destination de prédilection pour les touristes français.



La conférence de presse a été marquée par la projection de séquences vidéo et de photos de précédentes éditions sur fond d’une musique envoûtante de la diva Oum.