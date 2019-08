Traque au Canada: deux corps retrouvés, sans doute ceux des fugitifs

La police canadienne a annoncé avoir retrouvé mercredi les corps de deux hommes dans le nord du Manitoba, et s'est dite "confiante" qu'il s'agisse bien des deux jeunes fugitifs recherchés depuis plus de deux semaines pour un triple meurtre.



"Aujourd'hui, vers 10 heures, les policiers de la GRC (police fédérale, NDLR) ont trouvé les corps de deux hommes" à 8 km de l'endroit où le véhicule des deux suspects avait été retrouvé fin juillet, a annoncé Jane MacLatchy, porte-parole de la police, lors d'une conférence de presse.



"Nous sommes confiants que ces corps sont ceux des deux suspects recherchés en lien avec les homicides survenus en Colombie-Britannique" le mois dernier, a-t-elle poursuivi.



"Une autopsie sera pratiquée à Winnipeg pour confirmer leurs identités et déterminer la cause de la mort", a-t-elle dit.



La veille, les enquêteurs avaient annoncé avoir retrouvé dans la zone de Gillam, épicentre des recherches depuis deux semaines, "plusieurs objets directement liés" aux deux adolescents, Kam McLeod et Bryer Schmegelsky. Ils avaient également retrouvé une embarcation endommagée au bord du fleuve Nelson, dont une portion a été fouillée par des plongeurs de la police dimanche, sans résultats.



La découverte des corps des deux fugitifs, si elle est confirmée par l'autopsie, mettra fin à une chasse à l'homme de près de trois semaines dans tout le Canada, qui s'est terminée dans la région très inhospitalière du nord du Manitoba, infestée d'animaux sauvages et d'insectes piqueurs.



Les deux suspects ont abouti dans la région de Gillam, située à plus de 1.000 km au nord de Winnipeg, la capitale du Manitoba, au terme d'une cavale en voiture de plus de 3.000 km à partir de la Colombie-Britannique.



Les deux amis d'enfance sont formellement accusés du meurtre sans préméditation d'un professeur de botanique de 64 ans, Leonard Dyck, qui enseignait en Colombie-Britannique. Son corps avait été retrouvé le 19 juillet.



Ils sont également soupçonnés d'avoir tué un Australien de 23 ans, Lucas Fowler, et son amie américaine Chynna Deese, 24 ans, là aussi pour une raison inconnue. Leurs corps avaient été retrouvés le 15 juillet le long d'une route dans le nord de la Colombie-Britannique.