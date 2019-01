Transfert : Mehdi Benatia signe au club qatari d'Al Duhail

Sur son site web officiel, le club qatari a indiqué avoir réussi à s'attacher les services du défenseur marocain après une série de négociations avec lui ainsi qu'avec l'administration des Bianconeri.



De l'avis de plusieurs observateurs du ballon rond, ce transfert est un succès pour Al Duhail, au vu des "qualités techniques et physiques du joueur marocain qui a disputé des compétitions prestigieuses avec les plus grands clubs européens", ajoute le club qatari.



Lundi soir, la Juventus avait annoncé que Mehdi Benatia a été transféré au club qatarien de Al Duhail, après deux ans et demi passés à Turin.



La Juve a précisé que ce transfert rapportera à l'international marocain la coquette somme de 8 millions d'euros en plus de 2 millions de bonus potentiels.



Arrivé à Turin en 2016 en provenance du Bayern Munich, Benatia (31 ans) a disputé 59 matches sous le maillot de la Juventus, avec laquelle il a réussi deux doublés Coupe-Championnat et remporté une Supercoupe d'Italie.



Régulièrement utilisé la saison dernière par Massimiliano Allegri, il a perdu du temps de jeu cette saison avec le retour à Turin de Leonardo Bonucci.