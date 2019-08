Transfert: Bensebaini quitte Rennes pour Mönchengladbach

Le défenseur algérien du Stade Rennais Ramy Bensebaini, vainqueur de la CAN en juillet, s'est engagé jusqu'en 2023 avec Mönchengladbach, annonce mercredi le club allemand de première division.



Le joueur de 24 ans, passé par Montpellier et vainqueur de la Coupe de France avec Rennes la saison dernière, rejoint le club quintuple champion d'Allemagne, qui a terminé cinquième du dernier championnat et jouera cette saison LA Ligue Europa.



Il pourrait faire ses débuts dès samedi à domicile contre Schalke (18h30/16h30 GMT), pour le premier match du championnat.



"Ramy peut jouer arrière gauche ou central, il nous apportera beaucoup d'expérience de ses trois années réussies dans un très bon club de Ligue 1", s'est félicité le directeur sportif du Borussia Max Eberl.