Tout savoir sur Tanger Med 2 avec Hassan Abkari (Vidéo)

Lundi 22 Juillet 2019 modifié le Lundi 22 Juillet 2019 - 22:08

Lancés par le roi Mohammed VI en 2002, les travaux de construction du méga-port Tanger Med sur le Détroit de Gibraltar ont duré six ans, jusqu’à l’inauguration en 2008 de Tanger Med 1. Le 28 juin 2019, c'est autour de Tanger Med 2 d'être inauguré, faisant de ce complexe portuaire l’un des plus importants hubs de transbordement en Afrique et en Méditerranée.



Ce port Tanger Med II abrite deux terminaux de conteneurs, nous explique le directeur général adjoint, Hassan Abkari.



Selon M. Abkari, cette extension du port Tanger Med I porte la capacité totale des terminaux à conteneurs du complexe Tanger Med de 5,2 millions d’EVP à 8,2 millions d’EVP.



Le mégaport est connecté à 186 ports dans 77 pays avec 52,2 millions de tonnes manutentionnées en 2018. Son trafic doit atteindre 120 millions de tonnes manutentionnées annuellement, précise t-il.



Tanger Med est le plus grand port d'Afrique en volume de conteneurs et le premier port de Méditerranée, souligne Hassan Abkari.



Le parc industriel adossé au complexe portuaire, en zone franche, compte 900 entreprises (automobile, textile, électronique, aéronautique, logistique, agroalimentaire-) et 70.000 employés.