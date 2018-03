Tournoi international de boxe féminine: les séniors du Maroc tiennent tête à leurs homologues françaises (3-3)

Les pugilistes de la sélection marocaine (séniors) et leurs homologues françaises n'ont pas pu se départager et se sont quittées sur un nul (3-3), dimanche à Rabat lors du Tournoi international de boxe féminine.



Les trois victoires marocaines ont été décrochées par Yassmine Mountaki, Oumaima El Ouali et Hasna Lachker, respectivement dans les catégories (51Kg), (54Kg) et (60Kg).



En revanche, Amira Nissrine (54Kg), Doha Toujani (57Kg) et Oumaima El Kihel (57Kg) se sont inclinées.



Les Françaises s’étaient imposées par 4 victoires à 3, lors de la première journée (samedi), de cette compétition, initiée par la Fédération royale marocaine de boxe et qui s’inscrit dans le cadre des préparations des boxeuses nationales pour les prochaines échéances continentale et internationale.