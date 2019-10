Tourisme au Maroc : Le marché français a représenté près de 28% du total des arrivées en 2018

Les arrivées en provenance du marché français ont représenté 27,6% du total des touristes étrangers au Maroc durant l'année 2018, avec 1,84 million d'arrivées et une croissance de 14% par rapport à 2017.



Malgré que le nombre de touristes français a connu une tendance à la baisse entre 2010 et 2016, "une franche reprise" a été observée depuis 2017 avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 0,1% sur la période 2010-2018, selon des données de l'Observatoire du tourisme.



Parmi les principaux motifs qui favorisent le choix du Maroc comme principale destination pour le voyage chez les Français figurent le climat et la découverte du Maroc, d'après la même source qui relève que 23% des Français viennent au Maroc en s'informant sur le net alors que 21% d’entre eux s’inspirent d’un précédent voyage.



S'agissant des dépenses totales des touristes français à l’intérieur du Maroc, elles étaient de 9,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2017, soit une hausse de 8,89% par rapport à la même période en 2016 (9 MMDH), ajoute l'Observatoire, précisant que la dépense moyenne par personne et par nuit a augmenté, passant de 751 dirhams en 2016 à 813 dirhams en 2017.



Selon des données issues des résultats des enquêtes de "Suivi de la DemandeTouristique" (SDT) réalisées auprès des différentes catégories de touristes, 76% des touristes français ont organisé leur voyage au Maroc à travers un site de réservation et 21% seulement auprès d’une agence de voyage/tour opérateur. De même, la plupart des français (72%) ayant visité le Royaume ont passé leur séjour dans des hôtels classés.



Au Maroc, les Français ont tendance à effectuer un séjour culturel avec comme activité préférée la visite des monuments et musées (34%).



Pour ce qui est de la satisfaction, 79,1% des touristes français déclarent être satisfaits à très satisfaits de leur expérience au Maroc, d'après la même source.