Tourisme au Maroc : LA SMIT en road show aux Etats-Unis

A Washington, comme à Los Angeles, la délégation marocaine a été "très bien accueillie par la communauté du tourisme et d'investissement", ce qui témoigne de "l'intérêt que suscite le Maroc auprès des entreprises et des investisseurs américains", a affirmé le président de la NUSACC, David Hamod.



La chambre "a eu le privilège de travailler étroitement avec le Maroc pendant plusieurs années" et a eu à son actif de nombreux forums et conférences organisés en commun au Maroc et dans plusieurs villes américaines, a-t-il rappelé, à l'issue de cette table-ronde, qui s'est tenue en présence d'hommes d'affaires, de représentants de fonds d'investissement, d'amis du Maroc, et de diplomates marocains et américains.



"Les Américains apprennent à apprécier tout ce que le Maroc a à offrir: ses monuments historiques, les villes cosmopolites, les montagnes, les 3500 km de littoral, l'écotourisme, le tourisme médical et le surf, etc. C'est un terrain qui n'a pas encore été découvert par la plupart des Américains", a ajouté M. Hamod.



Selon lui, il existe un "énorme potentiel de croissance du nombre de touristes américains qui visitent le Maroc, en particulier grâce aux lignes aériennes existantes depuis New York et Washington, voire d'autres villes dans l'avenir.



Après les escales de Los Angeles et Washington, le road show se poursuit mardi et mercredi à New York, avec un riche programme de rencontres.





Atlasinfo avec MAP