Tour international cycliste du Maroc-2019 : victoire du Français Orceau Clement à la 9ème étape

Le Marocain Mohamed Amine Galdoune a été classé deuxième derrière le Français Orceau Clement à la 9ème étape du Tour international cycliste du Maroc, reliant samedi Béni Mellal et Marrakech sur une distance de 188,5 km.



Clement a occupé la première place de cette étape, la plus longue du Tour cycliste du Maroc, avec un chrono de 3h57m38s, dépassant au sprint Gladoune et l'Algérien Saidi Nassim.