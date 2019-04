Tour international cycliste du Maroc-2019: le Belge Laurent Evrard garde son maillot jaune pour la 4ème étape consécutive

Evrard est arrivé 25ème, au terme de la sixième étape du Tour, à 02min05sec du gagnant de l'épreuve, le Marocain El Mehdi Chokri, maintenant sa place en tête du classement général avec 23h55min01sec, avec un écart de 04min27sec du Britannique Edmund Bradbury, et à 04min46sec du Français Louis Pijourlet.



Le Belge garde également le maillot blanc à pois du meilleur grimpeur avec 30 points, à quatre points du Belge Abram Stockman, et à 12 points de Bradbury.



Les éléments nationaux ont également été très présents au niveau des points chauds, grâce à El Mehdi Chokri qui est arrivé premier avec 05h05min31sec, son compatriote Abderrahim Zahiri arrivant, quant à lui, à la cinquième place à 29 secondes d'écart.



Après la victoire d'aujourd'hui, Chokri grimpe à la huitième place du classement général avec 9min29sec d'écart sur Evrard, devant Abderrahim Zahiri (9min50sec), tout en réduisant l'écart par rapport au maillot bleu des moins de 23 ans, le Français Alan Jousseaume, à 4min41sec contre 6min57sec.



L'entraîneur de l'équipe nationale, Ahmed Rahili, a indiqué dans une déclaration à la MAP qu'il était heureux de cette victoire qu'il a toujours attendue et de la présence distinguée des cyclistes marocains dans cette sixième étape.



Il a ajouté que les trois équipes de la sélection nationale se composent de jeunes de moins de 23 ans et a souligné que l'objectif est de préparer une équipe forte pour les jeux olympiques de 2020.



Il a, par ailleurs, précisé que le Tour ne s'étant pas achevé, "personne ne sait ce qui peut arriver dans le futur". Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connaît la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Les participants vont faire un parcours réparti sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).



Le TMC est une compétition inscrite au calendrier de l'UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l'Espagnol Mariano Canardo.