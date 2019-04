Tour international cycliste du Maroc-2019 : Mehdi Choukri finit en tête du classement des jeunes

Choukri a ainsi conservé le maillot bleu pour la quatrième étape consécutive et conclu sa participation à cette édition avec un chrono de 38h27min4sec.



Dans une déclaration à la MAP, Choukri s’est dit heureux de pouvoir décrocher ce Prix et de remporter l’une des étapes de ce tour, faisant savoir que ces prestations constituent une motivation pour aborder les prochaines échéances avec confiance.



Le Belge Laurent Evrard du team algérien (CCS - Sovac) a été sacré champion du Tour international cycliste du Maroc-2019.



Evrard a remporté le titre de cette édition avec un chrono total de 38h17min39sec, soit un écart de 4h17sec sur le Britannique Edmund Bradbury et de 4h34sec sur le Français Louis Pijourlet.



Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le TMC-2019 a connu la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Les participants ont parcouru près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).