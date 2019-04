Tour international cycliste du Maroc-2019 : Le Russe Maksim Piskunov remporte la dernière étape, Evrard sacré champion

Evrard a remporté le titre de cette édition avec un chrono total de 38h17min39sec , soit un écart de 4h17sec sur le Britannique Edmund Bradbury et de 4h34sec sur le Français Louis Pijourlet.



Après cette belle victoire, Evrard a, de prime abord, mis en avant le travail et les efforts déployés par son équipe.



"J’étais entouré d’une belle équipe. Ce critère m'a facilité la tâche pour garder le maillot jaune, huit étapes consécutives", a-t-il fait savoir, se disant très satisfait de sa prestation lors de ce Tour.



Le Belge a, ensuite, expliqué que sa victoire lors de la troisième étape entre Al Hoceima-Oued Laou, "la plus rude" lui a permis de creuser l’écart en tête du classement, ajoutant qu’il était ensuite appelé qu'à gérer la suite des étapes pour maintenir cet écart.



La 10è étape, parcourue entre Settat et Casablanca sur une distance de 123Km, a été remportée par Piskunov avec un chrono de 2h42min17sec, devançant au sprint le Norvégien Sindre Haugsvaer et le Grec Tzortzakis Polychroniset.



Finissant avec le même temps que Piskunov, le Marocain Mohamed Amine a indiqué qu’il avait des chances de remporter cette étape, mais les données ont changé dans les 20 derniers mètres au cours desquels, il a peiné à s’imposer tout seul au sprint.



Amine a ajouté que le Tour du Maroc constitue une belle occasion pour les coureurs marocains afin de mesurer aux champions internationaux, félicitant par là même ses compatriotes qui ont réussi à s’adjuger une étape et Mehdi Choukri qui a pris les commandes du classement des jeunes (U23).



Le maillot réservé au leader du classement par points a été décroché par Polychroniset avec un total de 57 points.



Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le TMC-2019 a connu la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Les participants ont parcouru près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).