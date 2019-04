Tour international cycliste du Maroc-2019: Le Britannique Ben Hetherington (Memil Pro Cycling) remporte la 1ère étape

Le coureur britannique Ben Hetherington (Memil Pro Cycling), vainqueur de la première étape du Tour international cycliste du Maroc-2019, disputée vendredi entre Souk El Arbaa et Tanger, sur une distance de 159Km, a souligné que le début de cette compétition a été difficile à cause des conditions climatiques défavorables.



Dans une déclaration à la MAP, le coureur britannique a précisé que le vent fort et les pluies ont rendu difficile l'avancée des cyclistes, ajoutant que le sprint a été décisif pour décider le gagnant de cette étape.



Se disant heureux de s'adjuger la première étape de ce tour, Hetherington a émis le souhait de poursuivre sur la même lancée et de réaliser de meilleurs résultats.



En ce qui concerne la participation marocaine, le coureur cycliste de la sélection nationale, Mehdi Choukri, s'est classé 18ème avec un chrono de 3h48min08/100è.



Choukri a reconnu, dans une déclaration similaire, les difficultés rencontrées lors de cette première étape en raison des conditions climatiques marquées essentiellement par le vent fort et les pluies.



Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connait la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l'Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Le Maroc est représenté à cette édition, qui s’inscrit dans le cadre des tournois africains internationaux, par la sélection nationale (A), la sélection régionale et l’équipe olympique qui se compose de coureurs cyclistes de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



Les participants vont parcourir près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).