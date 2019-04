Tour international cycliste du Maroc-2019 : Le Belge Laurent Evrard remporte la 3è étape et arrache le maillot jaune

En s’imposant lors de cette étape, parcourue dimanche entre Oued Laou et Al Hoceima sur une distance de 185.5km, Evrard a du même coup chipé le maillot jaune, avec un 12h16min12sec, du Britannique Ben Hetherington (Memil Pro Cycling), vainqueur de la 1ère étape.



La deuxième place de la troisième étape a été décrochée par le Britannique Robert Orr de l’équipe suédoise (MPC - Memil Pro Cycling), alors que la troisième place est revenue au Belge Abram Stockman (Tarteletto-Isorex).



Evrard a frappé fort en arrachant le maillot du meilleur grimpeur (Montagne GPM), après avoir fini premier aux 4è point (92Km), 5è (110Km), 6è (127Km). Il a également eu le dernier mot aux points chauds (Jebha, 75Km) et (Aït Kamra, 168 Km).



Le Belge ne s’est pas arrêté là, mais s’est adjugé le maillot vert avec 15 points, alors que le maillot bleu, réservé au meilleur jeune, est revenu au Français Alan Jousseaume.



Après cette performance grandiose, Evrard a indique à la MAP qu’il n a pas donné beaucoup d’importance aux points chauds, mais s’est fixé l’objectif ultime de remporté cette étape "difficile".



"J’ai réussi à gérer mon énergie de la meilleure des façons pour aboutir à cette fin", a-t-il fait savoir, ajoutant que les sept prochaines étapes ne seront pas de tout repos et que plusieurs détails sont à même de décider le vainqueur de cette édition.



Chez les éléments nationaux, Zahir Abderrahime a été le premier à franchir la ligne d’arrivée en 5h31min55sec.



Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connait la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Le Maroc est représenté à cette édition, qui s’inscrit dans le cadre des tournois africains internationaux, par la sélection nationale (A), la sélection régionale et l’équipe olympique qui se compose de coureurs cyclistes de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



Les participants vont parcourir près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).



Le TMC est une compétition disputée en 10 étapes, inscrite au calendrier de l'UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l'Espagnol Mariano Canardo.



Le coureur Marocain Mohamed El Gourch demeure le plus sacré, avec les titres des éditions 1960, 1964 et 1965.