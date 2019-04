Tour international cycliste du Maroc-2019 : Le Belge Laurent Evrard remporte la 3è étape et arrache le maillot jaune

Le belge Laurent Evrard du team algérien (CCS - Sovac) a remporté la 3ème étape du Tour international cycliste du Maroc-2019, parcourue dimanche entre Oued Laou et Al Hoceima sur une distance de 185.5km, s'adjugeant du même coup le maillot jaune.



Avec un chrono de 5h21min49sec, Evrard a devancé le Britannique Robert Orr de l’équipe suédoise (MPC - Memil Pro Cycling), alors que la troisième place est revenue au vainqueur de l’étape précédente, le Belge Abram Stockman (Tarteletto-Isorex).



Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connait la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Le Maroc est représenté à cette édition, qui s’inscrit dans le cadre des tournois africains internationaux, par la sélection nationale (A), la sélection régionale et l’équipe olympique qui se compose de coureurs cyclistes de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



Les participants vont parcourir près de 1.591 kilomètres répartis sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).



Le TMC est une compétition disputée en 10 étapes, inscrite au calendrier de l'UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l'Espagnol Mariano Canardo.



Le coureur Marocain Mohamed El Gourch demeure le plus sacré, avec les titres des éditions 1960, 1964 et 1965.