Tour international cycliste du Maroc-2019: L'Italien Stefano remporte la 4ème étape, Evrard garde le maillot jaune

Stefano, qui joue pour l’équipe italienne de "Gallina Colosio Eurofeed", a parcouru l’étape en 2h56min22sec, après un sprint final face au Français Gaillard Marlon de l’équipe "Vendée U Pays de la Loire". L’Australien Volkers de l’équipe suédoise "Memil Pro Cycling" a été classé troisième avec 2h56min24sec.



Organisé du 05 au 14 avril sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connaît la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.



Les participants vont faire un parcours réparti sur 10 étapes, la 9ème étant la plus longue (188.5 km reliant Béni Mellal à Marrakech).



Le TMC est une compétition inscrite au calendrier de l'UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l'Espagnol Mariano Canardo.