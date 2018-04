Tour du Maroc de cyclisme: Victoire de l'Italien Jakub Mareczko à la 7ème étape

L'Italien Jakub Mareczko de l'équipe "Wilier Triestina Selle Italia" a remporté la septième étape du 31ème Tour cycliste du Maroc, disputée jeudi entre Taroudant et Agadir sur une distance de 110,3 km.



Mareczko a réalisé un chrono de 2h51min et 12 secondes, devançant l'Allemand Lucas Carstensen de la formation "Bike Aid" et le Français Jayson Rousseau (Interpro Stradalli Cycling). La huitième étape du tour, qui comptera un col de première catégorie, le dernier du Tour, reliera vendredi Agadir à Essaouira sur un tracé de 166,6 km.