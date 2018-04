Tour du Maroc de cyclisme (9è étape): Victoire de l'Italien Jakub Mareczko

L'Italien Jakub Mareczko de l'équipe "Wilier Triestina Selle Italia" a remporté la neuvième étape du 31ème Tour cycliste du Maroc, disputée samedi entre Safi et El Jadida sur une distance de 151,5 km.



Mareczko a réalisé un chrono de 3h49min et 38 secondes, devançant l'Algérien Youcef Rguigui de la formation "Sovac Natura4Fever" et l'Allemand Lucas Carstensen (Bike Aid). La dixième et dernière étape du tour, qui comptera trois points chauds, reliera dimanche El Jadida à Casablanca sur un tracé de 127,5 km.