Le cycliste Français a réalisé un chrono de 4h27min et 24sec, devançant au sprint l'Américain Vermeulen Alexey, de la formation japonaise "Interpro Stradalli Cycling", deuxième, et l'Algérien Youcef Reguigui (Sovac-Natura4Ever), troisième. La troisième étape, la plus longue du Tour, reliera dimanche Béni Mellal à Marrakech sur une distance de 193,5km.