Tour de France: Kruijswijk a cherché à "limiter les dégâts"

Mikel Landa (ESP/Movistar), 3e de l'étape et 7e du général: "Je me suis retrouvé sans jambes dans le final hier (samedi) pour disputer l’étape. Mais aujourd’hui j’avais de bonnes sensations, alors j’ai voulu tenter quelque chose de différent pour rebondir. La stratégie était de mettre trois coureurs dans l’échappée. C’est ce que nous avons réussi à faire et grâce à cela, j’ai pu retrouver des coéquipiers qui ont ensuite tout donné pour moi, je leur suis très reconnaissant. Je savais que ça allait être difficile d’aller contester l’étape à Simon Yates mais je suis plutôt content de mon résultat. J’ai perdu beaucoup de temps le jour de ma chute et on ne peut plus parler de gagner le Tour de France. Mais je crois que le podium est toujours jouable et j’aimerais bien aller chercher une victoire d’étape."



Steven Kruijswijk (NED/Jumbo), 8e de l'étape et 3e du général: "Je suis resté dans la roue de Thomas, je ne pouvais pas suivre Pinot. Nous avons essayé de limiter le plus possible les dégâts. Je n'étais pas mal mais un jour n'est pas équivalent à un autre. On savait que ce serait un combat d'homme à homme. Nous étions encore trois de l'équipe sur le mur de Péguère où Landa a attaqué. Nous avons mené la montée à un bon rythme et Laurens (De Plus) a fait son travail dans la descente avec quelques autres gars. Une course dure est meilleure pour moi."