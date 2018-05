Touchée par un boycott au Maroc, Danone réduit son approvisionnement

La fi­liale Marocaine de Da­none, qui fait face de­puis cinq se­maines à une cam­pagne ano­nyme de boy­cott, a dé­cidé de ré­duire dès mardi de 30% son ap­pro­vi­sion­ne­ment en lait au­près de ses four­nis­seurs lo­caux.



Dans une lettre adres­sée à ses « par­te­naires » et re­layée par le site d'in­for­ma­tions Tel­Quel, Cen­trale Da­none mo­tive sa dé­ci­sion par une baisse de ses ventes, « tous pro­duits confon­dus », en rai­son de ce boy­cott.



Un porte-pa­role de la fi­liale Marocaine de la so­ciété fran­çaise a confirmé à l'AFP le contenu de cette lettre et sou­li­gné qu'une an­nonce of­fi­cielle al­lait être faite « mer­credi au plus tard ».



Cen­trale Da­none est, avec les sta­tions-ser­vice Afri­quia et l'eau mi­né­rale Sidi Ali, l'une des trois marques ci­blées au Maroc par une cam­pagne de boy­cott in­édite et mys­té­rieuse, qui s'est ré­pan­due via les ré­seaux so­ciaux.



Ces trois groupes ont en com­mun d'être lea­ders dans leur sec­teur d'ac­ti­vité au Maroc.



Les pro­mo­teurs du boy­cott af­firment vou­loir ob­te­nir une baisse des prix en s'at­ta­quant à ces so­cié­tés.



Mal­gré les ef­forts de com­mu­ni­ca­tion des trois marques pour en­di­guer le mou­ve­ment, l'AFP a constaté dans plu­sieurs villes Marocaines que les ef­fets du boy­cott étaient vi­sibles dans des cafés, des com­merces ou des sta­tions-es­sence Afri­quia. Les en­tre­prises concer­nées n'ont pas com­mu­ni­qué sur les pertes en­re­gis­trées.



Quelques jours après le lan­ce­ment du mou­ve­ment, le chef du gou­ver­ne­ment Saad Ed­dine El Oth­mani s'était dit « in­quiet du sort des 120.000 agri­cul­teurs qui four­nissent (Cen­trale Da­none) en lait ».



Cette so­ciété avait dans un pre­mier temps as­suré n'avoir pas aug­menté ses prix de­puis cinq ans puis avait lancé des « pro­mo­tions in­édites » pour le ra­ma­dan -pé­riode de forte consom­ma­tion de pro­duits lai­tiers- en in­vi­tant « les consom­ma­teurs à la ré­con­ci­lia­tion ».



Selon un son­dage pu­blié la se­maine der­nière par le quo­ti­dien L'Eco­no­miste, 57% des 3.757 per­sonnes in­ter­ro­gées par té­lé­phone af­fir­maient boy­cot­ter les marques vi­sées, prin­ci­pa­le­ment dans les classes moyennes.