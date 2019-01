Total annonce une nouvelle découverte significative d'hydrocarbures en mer du nord

Le groupe français Total a annoncé, mardi, une nouvelle découverte significative d’hydrocarbures en mer du nord, au large du Royaume-Uni, dont les ressources récupérables sont estimées à près de 250 millions de barils équivalent pétrole.



«Le puits a été foré à une profondeur finale de 5,056 mètres et a traversé un réservoir de gaz et condensats de haute qualité de 37 mètres nets, datant du Jurassique supérieur», a précisé le groupe dans un communiqué parvenu à la MAP.



Le groupe affirme que des travaux de forage et des tests complémentaires seront menés pour apprécier le volume de ressources et la productivité du réservoir.



«Suite à la découverte récente de Glendronach, à l’Ouest des îles Shetland au Royaume-Uni, Glengorm est un nouveau succès pour Total en mer du Nord, avec des résultats qui correspondent à nos meilleures prévisions et des ressources de gaz comportant une large part de condensats», a estimé le directeur Exploration de Total, Kevin McLachlan.



«Nos positions bien établies dans la région nous permettront de tirer profit des infrastructures existantes situées à proximité et d’optimiser le développement de cette découverte », a-t-il indiqué en ajoutant que «Glengorm est une réussite qui démontre notre capacité à créer de la valeur dans un environnement mature grâce à notre connaissance approfondie du bassin».



Le gisement découvert se trouve à proximité d’infrastructures existantes opérées par Total et offrant des possibilités de raccordement, telles que la plateforme d’Elgin-Franklin et le projet Culzean dont le démarrage est prévu en 2019, explique le communiqué.



La même source indique que Total détient une participation de 25% dans la découverte de Glengorm, aux côtés de CNOOC Petroleum Europe Limited, filiale de CNOOC Limited (50%, opérateur) et Euroil, filiale d’Edison E&P SpA (25%).



Présent au Royaume-Uni depuis plus de 50 ans, Total fait partie des principaux opérateurs pétroliers et gaziers du pays, avec une quote-part de production de 179,000 bep/j en 2018.



La production de Total au Royaume-Uni provient principalement de champs opérés en mer situés dans trois grandes zones, celle d’Alwyn/Dunbar en mer du Nord septentrionale, celle d’Elgin/Franklin dans le Central Graben, et celle de Laggan-Tormore, à l’ouest des îles Shetland où la découverte de Glendronach a été réalisée l’année dernière (septembre), ainsi que des actifs du portefeuille de Maersk Oil récemment acquis.