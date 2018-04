Toronto: l’auteur de l’attaque au camion-bélier fait face à dix accusations de meurtre avec préméditation

Minassian, âgé de 25 ans, a été accusé de 10 meurtres avec préméditation pour autant de morts dénombrés lors de cette attaque. Il s’est également vu signifier 13 chefs d’accusation de tentative de meurtre.



Au terme de sa comparution, qui n’a duré que quelques minutes, l’accusé a été escorté par un important cordon de la police en dehors de la salle d’audience du tribunal, alors que sa prochaine comparution a été fixé pour le 10 mai prochain.



Dix personnes ont été tuées et quinze autre blessées dans cette attaque survenue lundi vers 13h30 (HL) dans le centre ville de Toronto.



Alek Minassian a été arrêté, quelques minutes plus tard, au terme d’une brève confrontation avec un policier, en pleine rue. Originaire de Richmond Hill (nord de Toronto), il n’était pas connu des services de police de la ville.



Pour sa part, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et son ministre de la sécurité publique, Ralph Goodale, ont précisé que l’enquête sur cette attaque était toujours en cours, mais qu’aucune preuve ne permettait de croire que cet événement horrible et tragique était lié à la sécurité nationale du pays.