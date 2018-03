Top épart de élections présidentielles lundi en Egypte

Les élections présidentielles qui auront lieu à partir de ce lundi en Egypte sont les quatrièmes échéances de ce genre dans l'histoire de ce pays arabe et les troisièmes après la révolution du 25 janvier.



La tenue de ces élections était initialement prévue pour la période allant du 08 février au 08 mai 2018, avant que la commission électorale nationale n'avance leur échéancier en ouvrant depuis le 20 janvier le dépôt des candidatures.



Après la fin de la période dédiée au dépôt de candidatures et à la réception des doléances, la Commission électorale avait annoncé que deux candidats ont été retenus, en l'occurrence Abdel Fattah Al-Sissi, candidat à sa propre succession, et Moussa Moustafa Moussa, chef du parti Al-Ghad, tous deux ayant rempli toutes les conditions requises pour prétendre à la magistrature suprême du pays.



Le président de la République arabe d'Egypte est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.



L'article 140 de la constitution égyptienne prévoit que la tenue de l’élection présidentielle a lieu à au moins 120 jours de la fin du mandat présidentiel et que les résultats sont annoncés à au moins 30 jours de cette date.



Selon la commission électorale, le scrutin présidentiel sera supervisé par 18.678 juges qui officieront au niveau de 13.687 sous-comités électoraux sur tout le territoire égyptien.



Aussi, 367 commissions générales superviseront l'opération électorale, aux côtés de 38 comités qui seront chapeautés par les présidents des tribunaux de première instance.



Le scrutin présidentiel aura lieu dans l'ensemble des gouvernorats de la république égyptienne, y compris le Sinaï où une vaste opération militaire est menée pour venir à bout des groupes terroristes.



Les sous-comités électoraux procèdent au dépouillement des votes et à la proclamation des stades du comptage au cours du 3ème et dernier jour du scrutin, en présence des représentants des candidats, des organisations de la société civile locale et étrangère et des médias.



Les sous-comités électoraux et les commissions générales annoncent seulement les stades du dépouillement et les résultats provisoires y afférents tandis que la proclamation des résultats finaux est l'apanage de la commission électorale nationale.



La constitution égyptienne stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois.



Le processus d'élection du chef d'Etat égyptien est entamé au moins 120 jours avant la fin du mandat du président sortant.